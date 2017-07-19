Ddl mare: Confindustria, passo importante verso politica industriale settore

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 dic - Per Confindustria il Ddl 'Valorizzazione della risorsa mare' rappresenta un 'passo importante verso una politica industriale del mare', ribadendo la piena disponibilita' a collaborare con Parlamento e Governo per fare del mare uno degli assi strategici di sviluppo dell'Italia. E' quanto ha dichiarato Mario Zanetti, delegato del presidente di Confindustria per l'Economia del Mare, in audizione davanti la Commissione Industria del Senato. Alla luce del fatto che 'Confindustria e' l'unica associazione datoriale in Italia a rappresentare l'intero perimetro dei comparti che compongono l'Economia del Mare', in merito al Ddl 'Confindustria esprime un giudizio complessivamente positivo, sottolineando la necessita' di una strategia nazionale unitaria che riconosca al mare un ruolo centrale per la competitivita' industriale, logistica ed energetica del Paese'. In particolare, si 'rimarca come l'Economia del Mare rappresenti una filiera complessa e integrata decisiva per la connessione dell'Italia ai flussi globali di merci e persone' e, a fronte di questo, 'Confindustria condivide l'esigenza di una strategia nazionale unitaria per il mare, che coordini in modo organico le politiche in materia di portualita', logistica, industria marittima, transizione energetica, tutela ambientale e valorizzazione delle aree costiere. A tal fine appare essenziale che il disegno di legge sia accompagnato da strumenti di programmazione certi, dotati di orizzonte temporale adeguato e forte coerenza con la pianificazione europea, in particolare con le reti Ten-T'.

