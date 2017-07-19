Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Ddl bilancio: verso voti in commissione Bilancio nel fine settimana

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 dic - Sono attesi giovedi' gli emendamenti del Governo sul Ddl di bilancio in commissione Bilancio del Senato e sempre entro giovedi' dovrebbero esserci incontri tra Governo e gruppi parlamentari su emendamenti segnalati e temi comuni. Lo conferma il presidente della commissione Bilancio del Senato, Nicola Calandrini (FdI), al termine dell'Ufficio di presidenza. I voti in Commissione sugli emendamenti, ha aggiunto non dovrebbero iniziare venerdi' ma sabato o comunque nel fine settimana. "Il week end e' un tempo utile" ha confermato il relatore Guido Liris (FdI): "Punterei sul week end per iniziare a votare". Per quanto riguarda gli emendamenti del Governo saranno "pochissimi e neanche tanto corposi" e "laddove i temi si intersecano con emendamenti parlamentari, prevalgono quelli parlamentari". In aggiunta, ma solo "se servira'", ci saranno emendamenti dei relatori.

            Le sedute notturne al momento previste questa settimana saranno sconvocate.

            nep-fil

            (RADIOCOR) 09-12-25 16:34:11 (0493) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.