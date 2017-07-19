Ddl bilancio: verso voti in commissione Bilancio nel fine settimana

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 dic - Sono attesi giovedi' gli emendamenti del Governo sul Ddl di bilancio in commissione Bilancio del Senato e sempre entro giovedi' dovrebbero esserci incontri tra Governo e gruppi parlamentari su emendamenti segnalati e temi comuni. Lo conferma il presidente della commissione Bilancio del Senato, Nicola Calandrini (FdI), al termine dell'Ufficio di presidenza. I voti in Commissione sugli emendamenti, ha aggiunto non dovrebbero iniziare venerdi' ma sabato o comunque nel fine settimana. "Il week end e' un tempo utile" ha confermato il relatore Guido Liris (FdI): "Punterei sul week end per iniziare a votare". Per quanto riguarda gli emendamenti del Governo saranno "pochissimi e neanche tanto corposi" e "laddove i temi si intersecano con emendamenti parlamentari, prevalgono quelli parlamentari". In aggiunta, ma solo "se servira'", ci saranno emendamenti dei relatori.

Le sedute notturne al momento previste questa settimana saranno sconvocate.

