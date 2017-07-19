Ddl bilancio: Passera, governo correttamente prudente

Ma per crescita occorrono riforme e investimenti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 dic - L'ex ministro, Corrado Passera, apprezza la manovra presentata dall'esecutivo. 'Giorgetti e' stato prudente, correttamente prudente. In questo momento di grande incertezza a livello internazionale occorre evitare che l'Italia sia considerata un Paese a rischio. Per cui do' grande merito al governo della manovra realizzata', ha dichiarato a margine della prima della Scala. 'Dico pero' - ha aggiunto - che per aspettarci la crescita nel lungo periodo occorrono riforme, investimenti in innovazione, un sistema sanitario che si adegui all'eta' media della popolazione. Occorre puntare sulla scuola e guardare agli investimenti di lungo periodo'.

emi-dim

(RADIOCOR) 07-12-25 19:46:24 (0457) 5 NNNN