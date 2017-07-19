Ddl bilancio: Meloni, e' una Manovra a misura di Sud

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 nov - "E' una manovra a misura di Sud perche' e' un Governo a misura di Sud". Lo rivendica la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervistata ieri sera dal TgR Puglia, a margine di un evento elettorale a Bari.

"E' una manovra - ha sottolineato la premier - che spende 2,8 miliardi di euro per il credito d'imposta della Zona economica speciale, che sta dando risultati straordinari, che da' una previsione triennale a questi fondi. Perche' noi siamo usciti dalla logica dell'assistenzialismo, cioe' 'questi territori non possono pretendere niente di meglio, li manteniamo con la 'paghetta' di Stato'. E siamo andati su una filosofia che vuole che il Sud possa competere ad armi pari, che le persone che vivono qui possano tirare fuori tutto il loro potenziale e il loro orgoglio. Lo stanno facendo e oggi il Sud e' la locomotiva d'Italia".

