Ddl bilancio: Governo, emendamenti per sgravi Sud, Zes, sisma centro Italia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 dic - Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha concordato con i ministri dell'Economia Giancarlo Giorgetti e degli Affari europei e Pnrr Raffaele Fitto, alcune proposte emendative che saranno presentate alla Manovra. Si tratta della proroga del credito d'imposta in favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi e destinati a strutture produttive ubicate nei territori di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Molise, Abruzzo, Sardegna e Sicilia; la proroga dell'agevolazione Zona Franca Sisma Centro Italia e dell'esenzione dal pagamento delle imposte di bollo e di registro di istanze, contratti e documenti presentati alle Pa per interventi di ricostruzione; la proroga del credito d'imposta per investimenti nelle Zes e Zls; la proroga del credito d'imposta maggiorato per investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo per le imprese nel Mezzogiorno; credito d'imposta per le spese relative all'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso Centri Agroalimentari in Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

