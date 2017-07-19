Dati
            Ddl bilancio: Fondo da 100 milioni per eventuali modifiche Camere

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 ott - La Manovra prevede 100 milioni per eventuali modifiche durante l'iter parlamentare del Disegno di legge. L'articolato infatti prevede l'istituzione, nello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle finanze, di un Fondo da ripartire da destinare al potenziamento delle finalita' istituzionali delle Amministrazioni dello Stato con una dotazione di 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2026.

