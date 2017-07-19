Ddl bilancio: FdI, le riserve auree gestite da Bankitalia appartengono allo Stato
"Nel nome del Popolo Italiano" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 nov - "Le riserve auree gestite e detenute dalla Banca d'Italia appartengono allo Stato, in nome del Popolo Italiano'. Lo puntualizza un emendamento al Ddl bilancio depositato in commissione Bilancio da un gruppo di senatori FdI (primo firmatario il capogruppo a Palazzo Madama, Lucio Malan).
