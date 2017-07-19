Dati
            Ddl bilancio: de Bertoldi (Lega), ok odg regime forfettario societa' professionisti

            Verso norma per conferma agevolazione in aggregazioni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 dic - 'Grazie all'approvazione dell' ordine del giorno numero 21 alla Legge di bilancio 2026 si aprono le porte alle aggregazioni per i liberi professionisti in regime fiscale forfettario. Quando, infatti, l'impegno del Governo verra' tradotto in una norma di legge, verosimilmente in uno dei prossimi decreti in materia, i professionisti, in particolare i piu' giovani e i piu' deboli, che ricorrono al regime forfettario potranno mantenere la stessa agevolazione fiscale anche aggregandosi in societa' tra professionisti (stp). Come sappiamo, il regime fiscale forfettario, con le sue semplificazioni e agevolazioni tributarie, e' stato una storica battaglia della Lega, che ora sto cercando di estendere anche alle attivita' professionali svolte in forma societaria. E' molto importante, perche' le aggregazioni garantiscono una maggiore capacita' di stare sul mercato e usufruiscono di sinergie in termini di minori costi: una nuova facilitazione, quindi, per le professioni italiane'. Cosi' in una nota Andrea de Bertoldi, presidente di Lcd, primo firmatario dell'odg approvato dalla Camera e componente della commissione Finanze.

