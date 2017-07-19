Ddl bilancio: Ciriani, emendamento Governo corposo ma ci sono tempi per esame

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 dic - L'emendamento del Governo, "si rende necessario per coprire le maggiori richieste su Transizione 5.0, sull'iper-ammortamento, sulle domande di Zes. Quindi e' tutto dedicato alle imprese. E' un emendamento corposo, ci rendiamo conto, pero' secondo me c'e' tutto il tempo per fare i lavori in Commissione e arrivare nelle giornate di lunedi', martedi' in Aula. Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, al termine della Conferenza dei capigruppo del Senato, riferendo di avere depositato l'emendameto a sua firma.

nep.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 16-12-25 14:28:03 (0466)GOV,PA 5 NNNN