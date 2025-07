Dazi: Trump, Ue vende in Usa milioni di auto, spero in accordo come con Giappone

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 lug - "Se vogliamo vendere automobili in Europa, non ci e' permesso farlo. E come sapete, vendono milioni e milioni di automobili, Mercedes, Bmw, tanti modelli diversi di Volkswagen, tanti modelli diversi e milioni e milioni di automobili. Anche il Giappone vende molte auto. Ma l'accordo con il Giappone e' andato molto bene, molto bene. Penso di sperare anche per loro ed e' quello che vogliamo fare". Cosi' il Presidente americano Trump prima dell'incontro con la presidente della Commissione Ue Von der Leyen, in Scozia, rispondendo ad una domanda se spera che l'accordo con la Ue includa anche il settore auto.

