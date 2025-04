Dazi: S&P vede crescita piu' lenta in Europa di 1/4 punto e 1 taglio tassi aggiuntivo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 apr - Il nuovo round di dazi statunitensi annunciato dal presidente Trump ha superato le aspettative di S&P Global Ratings sia per entita' che per ampiezza, portando i dazi effettivi a livelli che non si vedevano da quasi un secolo. E' quanto si legge in un rapporto dell'agenzia di rating che fornisce una prima valutazione sull'impatto dell'offensiva doganale americana.

"Di conseguenza - si legge nel rapporto - questi nuovi dazi aumentano i rischi al ribasso rispetto allo scenario macroeconomico di base di S&P, con l'impatto complessivo nel breve termine che dipendera' da come verranno utilizzati i proventi dei dazi negli Stati Uniti e dall'entita' e natura delle ritorsioni da parte dei Paesi esteri". Secondo S&P, le maggiori tariffe doganali americane porteranno a una crescita del Pil e tassi di interesse generalmente piu' bassi, anche se entrambi potrebbero variare in modo significativo tra le diverse economie. L'agenzia di rating pubblichera' un rapporto piu' dettagliato sull'impatto dei tassi la prossima settimana e ritiene "probabile che rivedremo al ribasso le nostre previsioni di crescita del Pil rispetto al nostro scenario di base attuale. In termini di entita', grandi economie come l'area euro e la Cina probabilmente registreranno aggiustamenti piu' contenuti nei loro tassi di crescita, limitati a circa un quarto di punto percentuale all'anno. L'Europa continuera' comunque a beneficiare, a partire dal 2026, di un effetto positivo derivante da una maggiore spesa per infrastrutture e difesa". "Prevediamo anche - prosegue il rapporto - cambiamenti nei tassi di interesse di politica monetaria. Anche in questo caso, tali cambiamenti saranno differenziati. Le banche centrali delle economie piu' grandi, con una domanda interna piu' forte e meno dipendenti dal finanziamento in dollari, avranno maggiore margine per tagliare i tassi in risposta a una crescita piu' lenta.

Ad esempio, possiamo ipotizzare un ulteriore taglio da parte della Bce nel corso di quest'anno. Al contrario, le banche centrali di economie piu' piccole, piu' aperte e maggiormente dipendenti dal dollaro saranno piu' vincolate dalle decisioni della Federal Reserve".

