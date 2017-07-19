Dazi: Costa, dichiarazione Ue-Usa garantisce prevedibilita' e stabilita' a imprese

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 ago - 'La dichiarazione congiunta Ue-Usa sul commercio garantisce prevedibilita' e stabilita' ai legami economici transatlantici e alle imprese europee. L'Ue deve continuare ad approfondire ed espandere le proprie partnership commerciali globali'. Lo ha scritto il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, su X, riprendendo un post della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in cui si parlava dei concreti risultati della dichiarazione. 'Prevedibilita' per le nostre imprese e i nostri consumatori. Stabilita' nella piu' grande partnership commerciale del mondo. E sicurezza per l'occupazione europea e per la crescita economica a lungo termine. Questo accordo commerciale Ue-Usa offre risultati concreti ai nostri cittadini e alle nostre imprese e rafforza le relazioni transatlantiche', ha scritto la presidente.

