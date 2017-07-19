Davos: Trump partito in ritardo dopo rientro alla base per problema all'aereo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 gen - Fuori programma per il presidente statunitense Donald Trump, in viaggio verso Davos, dove partecipera' al World Economic Forum. L'Air Force One e' dovuto tornare negli Stati Uniti a causa di un guasto elettrico. L'equipaggio ha riscontrato un 'piccolo problema elettrico' dopo il decollo e ha deciso di tornare indietro 'per motivi di estrema cautela', secondo quanto riferito dalla portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt e riportato da diversi media. L'atterraggio alla Joint Base Andrews, nei pressi di Washington, e' avvenuto circa 45 minuti dopo il decollo. Il secondo decollo, dopo un cambio di velivolo, e' avvenuto poco dopo mezzanotte (le 6 del mattino in Italia), con circa due ore di ritardo rispetto all'orario iniziale.

