Consumi: pandoro batte panettone, 23% acquista solo in promozione per arginare rincaro

Indagine dell'Osservatorio Shopping di DoveConviene (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 dic - Pandoro o panettone? Nel grande derby delle feste il pandoro si afferma come il campione indiscusso. Lo rivela un'indagine dell'Osservatorio Shopping di DoveConviene, l'app che semplifica lo shopping facendo risparmiare tempo e denaro, secondo cui il 52% degli italiani preferisce il dolce di Verona al panettone, scelto invece dal 32% dei consumatori. A seguire, nella classifica dei dessert natalizi irrinunciabili, l'8% elegge il torrone come dolce simbolo delle feste, mentre un altro 4% sceglie il tronchetto di Natale. Solo negli ultimi due anni, i prezzi del panettone e del pandoro hanno subito un rincaro rispettivamente del +13% e del +11%. Non sorprende che, in fase di acquisto del proprio lievitato preferito, oltre 1 italiano su 3 (34%) guardi prima al prezzo. E, se il marchio rappresenta un fattore di acquisto determinante per il 26% degli italiani, in verita' le promozioni la fanno da padrona: infatti, se l'etichetta preferita non e' in sconto, il 43% degli italiani ne cerca un'altra in promozione, mentre quasi 1 consumatore su 5 (23%) acquista unicamente prodotti in offerta, senza considerare il brand.

com-rmi.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 06-12-25 17:12:25 (0405)FOOD 5 NNNN