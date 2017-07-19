Consumi: NielsenIQ, in settimana Black Friday +8,4% spesa tech in Italia a 544mln

E-commerce (+13,2%) supera i negozi fisici (+5,6%) (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 dic - Le categorie piu' importanti del mercato della tecnologia di consumo hanno mostrato una solida crescita del fatturato pari al +8,4% per la settimana del Black Friday, dal 24 al 30 novembre 2025, per un controvalore di 543,7 milioni di euro. E' la fotografia di NielsenIQ degli acquisti effettuati durante il Black Friday, secondo cui le vendite online in Italia hanno registrato un incremento del +3% a valore nella sola giornata di venerdi' 28 novembre.

L'analisi evidenzia una crescita ancora piu' significativa su intervalli piu' ampi: +5% nella settimana di promozioni e +14% sull'intero mese di novembre rispetto allo stesso periodo del 2024. La tendenza positiva ha interessato soprattutto il canale online che ha registrato un +13,2% rispetto al 2024, mentre i punti vendita tradizionali hanno visto un incremento piu' ridotto (+5,6%). Le vendite online hanno contribuito al 37,7% del fatturato totale.

La settimana del Black Friday si conferma la piu' importante del 2025 per giro d'affari: rispetto al fatturato totale (fisico e online) della settimana media riferita all'ultimo anno, si e' registrato infatti un incremento del +169%.

