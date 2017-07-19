Consumi: Altroconsumo, Naturasi' e' supermercato piu' amato dagli italiani -2

Spesa online coinvolge solo 12% consumatori (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 gen - Sono pero' le insegne locali a fare incetta dei giudizi mediamente piu' lusinghieri. La catena Dem (78), con punti vendita dislocati tra Lazio e Abruzzo, e' quella piu' apprezzata, a un soffio di distanza da NaturaSi', l'insegna (nazionale) regina dell'indagine. Seguono Visotto, Rossetto, Iperal, Tosano e Mercato', tutte con 77 punti. Su 40 insegne locali prese in considerazione, sono 13 quelle giudicate di qualita' ottima.

I clienti le premiano per la vicinanza, la disponibilita' del personale e la sensazione di familiarita'. In diversi casi anche per la convenienza dei prezzi (Tosano) e per gli sconti e le promozioni (CTS e Iper). La spesa online resta un canale minoritario, con solo il 12% degli italiani che fa la spesa via internet, e appena il 2% lo fa ogni settimana, ma non perche' il servizio sia deludente. I clienti hanno valutato semplicita' d'uso del sito, assortimento di prodotti, stato della merce recapitata, puntualita' e precisione nella consegna e assistenza clienti. Il livello di soddisfazione e' mediamente alto, non solo tra le catene nazionali, prima fra tutte Esselunga (77 punti su 100), ma anche tra le insegne locali (come Iperal e Bennet, entrambe a 75 punti), tutte accomunate da giudizi ottimi o buoni. Secondo l'indagine, l'aspetto che influenza di piu' la soddisfazione dei clienti nei confronti della loro insegna e' la convenienza dei prezzi, seguita dalla soddisfazione per i prodotti sui suoi scaffali e dalla qualita' di quelli con il marchio del supermercato.

