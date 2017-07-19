Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 24 giugno

FINANZA - Roma: asta del Tesoro di BTp Short Term e BTp-i 15 anni per un ammontare massimo di 4,25 miliardi.

- Milano: media breakfast di Comgest "Azioni nei Paesi Emergenti e Giappone: come e perche' investire". Ore 9,45.

Via Orefici, 26.

- Roma: Relazione sull'attivita' dell'Arbitro Bancario Finanziario e Rapporto sull'attivita' di gestione degli esposti. Ore 11,00. Presso il Centro C.A. Ciampi della Banca d'Italia.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Ops Italia.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Amsterdam (Paesi Bassi): assemblea Mfe MediaForEurope, per approvazione bilancio 2025, approvazione dividendo. Ore 14,00.

Presso lo Sheraton Amsterdam Airport, n.101 Schiphol Boulevard. DATI MACROECONOMICI - Olanda: Pil t/t finale T1. Ore 6,30.

- Germania: Ifo (attese), giugno. Ore 10,00.

- Germania: Ifo (sit, corrente), giugno. Ore 10,00.

- Germania: Ifo, giugno. Ore 10,00 - Stati Uniti: saldo partite correnti T1. Ore 14,30.

- Belgio: indice ciclico Bnb, giugno. Ore 15,00.

- Stati Uniti: vendite di nuove case (mln ann,), maggio. Ore 16,00.

ECONOMIA - Milano: XII Pambianco Interni Design Summit "Design, industria e geopolitica: come stanno cambiando mercati, filiere e strategie di crescita nell'arredo". Ore 9,00.

Presso Palazzo Mezzanotte.

- Milano: convegno "Le nuove geografie del valore nell'industria dei rifiuti. Investimenti e modelli di crescita nelle filiere italiane dei rifiuti urbani e speciali", promosso da Agici nell'ambito dell'Osservatorio Riciclo & Rifiuti. Ore 9,30. Presso il Centro Congressi Fondazione Cariplo, via Romagnosi, 8.

- Milano: seconda edizione del "Logistics Day 2026", appuntamento organizzato da Il Sole 24 Ore con il patrocinio di Assologistica. Ore 10,00. Presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci.

- Roma: evento di presentazione della prima edizione del "Real Estate & Hospitality Summit", organizzato da Il Sole 24 Ore e Colliers Global Investors con Dils. Ore 10,00. Presso Hotel Villa Pamphili. Anche in streaming.

- Roma: evento Confindustria "Connext Filiere. Aerospazio, Difesa e Sicurezza". Ore 10,00. Partecipano, tra gli altri, Lorenzo Mariani, a.d. e d.g. Leonardo; Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Pierroberto Folgiero, a.d.

e d.g. Fincantieri; Giorgio Marsiaj, vicepresidente Confindustria per l'Aerospazio; Emanuele Orsini, presidente Confindustria; Maria Anghileri, vicepresidente Confindustria e presidente G.I. di Confindustria; Fausto Bianchi, vicepresidente Confindustria e presidente P.I di Confindustria. Presso l'Auditorium della Tecnica, viale Tupini, 65.

- Roma: evento "Future Industry Awards 2026", organizzato da Made Competence Center Industria 4.0. Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Marco Nocivelli, vicepresidente Confindustria per le Politiche Industriali e il Made in Italy. Presso Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sala degli Arazzi, via Molise 2.

- Milano: assemblea Generale Unione Italiana Food "Rinascere in Italia: soluzioni oggi per la societa' ed i consumi del domani". Ore 10,15. Presso Step FuturAbility District, piazza Adriano Olivetti 1.

- Milano: assemblea annuale 2026 Assifact, con elezione nuovo presidente dell'associazione. Ore 10,30. Presso l'Auditorium Unicredit Tower Hall.

- Roma: conferenza stampa di presentazione della Relazione del 2026 al Parlamento sul fenomeno delle dipendenze in Italia.

Ore 10,30. Partecipano, tra gli altri, Alfredo Mantovano, sottosegretario con delega alle politiche contro la droga e le altre dipendenze; Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome; Gaetano Manfredi, presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani. Presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

- Milano: incontro di presentazione dell'Hub Aiuto Alimentare Foody Zero Sprechi "Donare le eccedenze per generare valore".

Ore 11,00. Via C. Lombroso, 54.

- Alessandria: conferenza stampa di presentazione del Progetto "Pannelli tattili multimediali nella provincia di Alessandria", sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Ore 11,00. Presso Palatium Vetus, piazza della Liberta' 28.

- Marghera (Ve): evento "Insieme per il futuro delle imprese", promosso da Cassa Depositi e Prestiti e Confindustria. Ore 11,00. Partecipa, tra gli altri, Angelo Camilli, vicepresidente Confindustria per Credito, Finanza e Fisco.

Presso la Sede di Confindustria Veneto Est, via delle Industrie, 19.

- Roma: convegno Telco per l'Italia "La nuova economia delle reti: investimenti, sharing ed equilibri di mercato". Ore 14,00. Partecipano, tra gli altri, Alessio Butti, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega all'Innovazione Tecnologica; Benedetto Levi, ceo iliad; Walter Renna, ceo Fastweb + Vodafone; Benoit Hanssen, co-ceo Wind Tre. Via Alibert, 5/a. Anche in streaming.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE - Foggia: il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa alle celebrazioni per il 252esimo Anniversario di Fondazione della Guardia di Finanza. Ore 11,00.

- Berlino: nel pomeriggio, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa alla riunione dei Leader dell'E5.

CAMERA 9,30 audizioni Anac; Upi; Confindustria; Conftrasporto; Federchimica-Assogasliquidi e Unem; Isfort e Ontm; Gruppo Ferrovie dello Stato; esperti su Ddl governance portuale (Trasporti) 10,00 Ddl riforma elettorale (Affari costituzionali) 11,00 audizioni Cna; Ance; Apa; Aipas; Invitalia su dinamiche Pil 1992-2025 (Attivita' produttive) 12,40 audizione Assoambiente su normativa Ue tessile (Attivita' produttive) 12,50 audizione Faita Federcamping su Ddl servizi a Comuni turistici; Dm ripartizione 2026 fondo sanzioni Antitrust a vantaggio consumatori (Attivita' produttive) 14,30 Ddl riforma elettorale (Affari costituzionali) SENATO 8,30 e 17,30 Audizioni su Dl patto Ue migrazione (Affari Costituzionali e Giustizia) 8,45 Relazioni consuntiva 2025 e programmatica 2026 su partecipazione Italia in Ue (Politiche Ue) 10,00 Dl lavoro, Ddl valutazione performance personale Pa (Aula) ORGANISMI BICAMERALI 14,30 audizione prorettore Polo territoriale cinese Politecnico Milano, Giuliano Noci (Copasir).

Red-

(RADIOCOR) 22-06-26 19:32:06 (0604) 5 NNNN