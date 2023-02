Consumi: +108% bollette elettricita' in 2022 a 1.434 euro medi, per il gas 1.459 euro -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 feb - Al secondo posto la Sicilia, dove sono stati messi a budget, mediamente, 1.627 euro per un consumo medio rilevato di 3.339 kWh. Ultimo gradino del podio per la Campania; in questa regione si sono spesi 1.519 euro (3.118 kWh). Sul fronte del gas gli abitanti del Trentino-Alto Adige hanno pagato 1.729 euro, +18,5% della media nazionale, a fronte di un consumo di 1.352 smc. Seguono nella graduatoria l'Emilia-Romagna, dove il consumo medio a famiglia e' stato di 1.287 smc per un costo complessivo di 1.646 euro, e la Lombardia (1.639 euro, 1.282 smc). Guardando la graduatoria nel senso opposto, invece, troviamo la Campania, regione dove una famiglia, nel 2022, ha speso mediamente 1.009 euro (789 smc), il Lazio, dove il costo della bolletta del gas e' stato di 1.021 euro (799 smc) e la Sicilia (1.045 euro, 817 smc).

