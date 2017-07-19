Consulta: spetta al legislatore rivedere onere fiscale minimo su sigarette

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 9 dic - Il meccanismo di determinazione dell'onere fiscale minimo (OFM) applicato oggi alla vendita delle sigarette 'presenta evidenti criticita' in riferimento al principio di proporzionalita', dal momento che comprime eccessivamente e in modo non necessario la liberta' di determinazione dei prezzi che la direttiva 2011/64/UE riconosce ai produttori di sigarette', ma per ricondurlo a conformita' deve intervenire il legislatore. Lo stabilisce la Corte costituzionale con la sentenza numero 183, che ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'articolo 39-octies, commi 6, 7 e 8, del decreto legislativo numero 504 del 1995, come modificato, sollevate dal TAR Lazio, seconda sezione, in riferimento agli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 7, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 2011/64/UE, all'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) nonche' all'articolo 4 del Trattato sull'Unione europea (TUE).In particolare, secondo la Consulta l'attuale meccanismo di calcolo dell'OFM determina la penalizzazione dei produttori di sigarette di fascia bassa denunciata dall'ordinanza di rimessione e documentata dalle parti. Si legge nella decisione che 'si tratta di un effetto sproporzionato e non necessario rispetto alla finalita' per cui la direttiva 2011/64/UE ha consentito di istituire l'OFM, che e' quella di salvaguardare la salute, evitando che prezzi troppo bassi favoriscano il consumo, soprattutto nelle fasce della popolazione piu' esposta, come i giovani'. Infatti, in tal modo si viene 'a sbilanciare fortemente, pregiudicandola, la finalita' di tutela della concorrenza rispetto a quella, parimenti perseguita dal legislatore unionale, di tutela della salute'.

