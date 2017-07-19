Consiglio ministri: oggi alle 16, all'odg Dl bollette e Dl maltempo Sud -2

Sul tavolo anche intese preliminari su autonomia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 feb - La Presidenza del Consiglio ha reso noto che, a integrazione dell'ordine del giorno, figurano otto intese preliminari con le Regioni. Nel dettaglio, le intese sono con Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Per ogni Regione sono previste due testi, "aventi ad oggetto l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione", rispettivamente in materia di 'tutela della salute - coordinamento della finanza pubblica' e 'protezione civile', 'professioni' e 'previdenza complementare e integrativa'.

