Confindustria VenEst: Carron, 2025 anno di stagnazione senza intervento Pnrr

Anticipare chiusura Transizione 5.0 mette in crisi fiducia di imprese (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 19 nov - "La scelta del Governo di anticipare la chiusura dei termini per accedere a Transizione 5.0 ha aperto invece un clima di sfiducia nei confronti delle istituzioni. Domani al Mimit Confindustria nazionale affrontera' questo tema che per le nostre imprese e' cruciale. C'e' poi il tema del costo dell'energia: come fanno le nostre imprese ad essere competitive se in Spagna le aziende pagano l'energia il 70% in meno di noi e in Germania il 50% in meno?".

Cosi' Paola Carron, presidente di Confindustria Veneto Est, durante la conferenza stampa che anticipa l'assemblea generale dal titolo "Il tempo delle scelte" della territoriale di Padova, Treviso Venezia e Rovigo la cui parte pubblica iniziera' alle 17:00 di oggi presso il Centro Congressi della Fiera di Padova. "Nel 2025 la crescita dello 0,5% del Pil e' legata alla spinta di un Pnrr senza il quale la nostra economia sarebbe in stagnazione o addirittura in territorio negativo - ha aggiunto Carron -. Le imprese hanno bisogno di essere affiancate e accompagnate nel ritrovare competitivita' e capacita' di investimento di fronte alle sfide congiunte della digitalizzazione e della sostenibilita'".

Col-ric

(RADIOCOR) 19-11-25 15:18:09 (0442) 5 NNNN