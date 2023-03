Confindustria: mega trend industria al 35esimo Meeting Giovani Imprenditori Nord Est

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Padova, 31 mar - Erano 250 i giovani imprenditori provenienti da tutta Italia che hanno partecipato al 35esimo Meeting dei Giovani Imprenditori del Nord Est, dedicato alla ricerca di 'Un Nuovo Modello di Impresa', l'appuntamento svoltosi a Cortina D'Ampezzo e promosso dai Comitati Regionali Giovani Imprenditori di Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige. Tra i temi discussi quelli relativi ai megatrend dell'industria, l'impatto positivo delle imprese e l'attrattivita' di talenti ma anche la sostenibilita' di un territorio che, ha ricordato Enrico Carraro presidente di Confindustria Veneto nel suo intervento, ha visto la perdita di piu' di 160mila i giovani under 40 (un quinto dei quali sono laureati) a fronte di poco piu' di 57mila che ne sono arrivati solo tra il 2011 e il 2021.

"Il 59% delle imprese italiane ha un comitato ESG; il 77% delle PMI e' attivo sulla sostenibilita' ambientale e nel 2023 si stima che aumentera' del 2,1% il budget ICT per investimenti in information security, big data, analytics e cloud eppure - ha detto il presidente Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Veneto Marco Dalla Bernardina - l'Italia e' solo al 19 posto nella classifica mondiale di attrattivita' e al 9 posto tra i Paesi del G20, alle spalle dei principali competitors europei. Del resto, e' difficile competere in termini di attrattivita' con un cuneo fiscale che nel 2021 era al 46.5%, una pressione fiscale che sfiora il 44% e con un debito pubblico di oltre 2700 miliardi di euro. In questo scenario, c'e' un altro dato da tenere a mente: 522.088. Sono le aziende italiane con la maggioranza di titolari o soci under 35, che hanno scelto di rimanere, di combattere, di far nascere e crescere qui i propri figli, di rimboccarsi le maniche per migliorare il proprio paese. C'e' un esercito di oltre 500.000 aziende guidate da persone nel cui cuore sventola la bandiera italiana e che non vede l'ora di portare il proprio contributo per condividere riforme sistemiche, visionarie, coraggiose".

All'evento hanno partecipato i vertici delle federazioni regionali senior dell'area, i presidenti delle regioni del Nordest (compresa l'Emilia Romagna) e gli alti dirigenti di tante grandi imprese attive sul territorio.

