Confcommercio: senza interventi entro il 2035 spariranno 114mila imprese

Negli ultimi 12 anni chiuse 140mila attivita' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 nov - Negli ultimi dodici anni l'Italia ha registrato una riduzione di oltre 140mila attivita' di commercio al dettaglio, tra negozi e attivita' ambulanti, con cali particolarmente accentuati nei centri storici e nei piccoli comuni. Lo rileva un'analisi dell'Ufficio Studi di Confcommercio in vista dell'iniziativa nazionale 'inCitta' - Spazi che cambiano, economie urbane che crescono' che si terra' a Bologna, sottolineando che 'senza nuove ed efficaci politiche di rigenerazione urbana e senza interventi per riutilizzare gli oltre 105mila negozi sfitti (un quarto dei quali da oltre un anno), il trend e' destinato ad aggravarsi ulteriormente con il rischio di perdere, da qui al 2035, altre 114mila imprese al dettaglio'. In pratica, oltre un quinto delle attivita' oggi esistenti sparirebbe 'con gravi conseguenze per l'economia urbana, la qualita' della vita e la coesione sociale'. Nel 2024 si contano in Italia oltre 534mila imprese del commercio al dettaglio, di cui circa 434mila in sede fissa, quasi 71mila ambulanti e 30mila appartenenti ad altre forme di commercio (internet, vendita per corrispondenza, etc.).

Dif

(RADIOCOR) 15-11-25 12:13:52 (0220) 5 NNNN