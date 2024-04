Competitivita': confronto aperto su nuova strategia Ue, tempi lunghi per decisioni - FOCUS

I rapporti Letta/Draghi primo passo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 16 apr - Non si attendono decisioni concrete al Consiglio europeo di domani e giovedi' centrato per la prima volta sul tema della competitivita' della Ue, tuttavia una novita' politica c'e' e cosi' viene sintetizzato da un diplomatico europeo coinvolto nella preparazione delle riunioni dei Ventisette: 'C'e' un impulso forte a fare uno scatto politico, e' il momento in cui deve emergere la capacita' creativa della Ue'. Enrico Letta presentera' giovedi' i risultati del suo lavoro e si trattera' di un rapporto sul mercato unico, la leva fondamentale del riscatto competitivo europeo. Ne circola una sintesi che contiene indicazioni innovative, come quella di creare 'un meccanismo di contributo agli aiuti di stato, che imponga ai paesi membri di destinare una parte dei loro finanziamenti nazionali al finanziamento di iniziative e investimenti paneuropei'. Un'idea in netta controtendenza per evitare da un lato che chi ha piu' spazi di bilancio riesca a mettere al riparo la propria industria nazionale, dall'altro lato a forzare gli stati membri a definire un livello di solidarieta' finanziaria per realizzare progetti comuni. O quella di aggiungere alle classiche transizioni in corso (verde, digitale e difesa/sicurezza europea) da finanziare adeguatamente con capitali pubblici e privati, la nuova fase di allargamento dell'Unione europea (Balcani, in prospettiva Ucraina e Moldavia).

Il rapporto Letta e' il primo passo di un processo che durera' qualche mese: dopo il voto Ue di giugno tocchera' a Mario Draghi presentare il suo rapporto sulla competitivita' sul quale ci sono molte attese, forse troppe. Se c'e' un tema abbondantemente indagato e' proprio la posizione competitiva dell'Europa in rapporto a Usa e Cina: semmai il problema aperto e' scegliere le priorita', definire modi e tempi per concretizzarle, raggiungere obiettivi sui quali tutti a parole convergono. C'e' un deficit di coesione politica, non di diagnosi sulla quale, indica una fonte diplomatica, 'c'e' convergenza'. Per la presidente della Commissione von der Leyen il lavoro di Letta e Draghi indichera' 'la via del futuro'.

Oggi e' stato di nuovo Draghi, in un incontro a Bruxelles con le parti sociali, a mettere l'accento sull'urgenza: ha detto che occorre 'un cambiamento radicale' che riguarda le regole economiche come i modi di decisione della Ue confezionate per un mondo che non c'e' piu', spazzato dai cambiamenti tecnici, dalla pandemia, dalla crisi climatica, dalle rivalita' tra le potenze globali che non e' solo commerciale e industriale, dalla guerra in Ucraina e dal conflitto in Medio Oriente. Di piu' dice Draghi: la realta' impone 'di riflettere profondamente su come ci organizziamo, cosa vogliamo fare insieme e cosa vogliamo mantenere a livello nazionale. Ma data l'urgenza della sfida che ci troviamo ad affrontare, non possiamo permetterci il lusso di ritardare le risposte a tutte queste importanti domande fino alla prossima modifica del Trattato'.

Lo stesso diplomatico europeo indica che se non e' chiaro quale sara' alla fine il punto di caduta delle discussioni, che riguardano in definitiva temi controversi che vanno dalla ricerca di nuovi mezzi di finanziamento pubblico compresa l'emissione dei debito comune in prospettiva alla completa integrazione dei mercati dei capitali che richiede una supervisione centralizzata e un certo livello di coerenza fiscale che si puo' avvicinare all'armonizzazione, e' chiarissima la volonta' politica - almeno dei vertici Ue - di 'non evitare la discussione'.

