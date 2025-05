Commercio: boom di acquisti online per prodotti infanzia nel 2025 (+80%)-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 mag - Nel dettaglio, i dati sulle ricerche monitorate da Trovaprezzi.it mostrano un'impennata nelle ricerche nel 2025 nella macrocategoria infanzia, da gennaio ad aprile 2025 hanno superato 1milione e 260mila, contro le oltre 700mila dello stesso periodo nel 2024 e le oltre 465mila del 2023. Un trend di crescita continuo, che testimonia quanto il digitale sia ormai una risorsa strategica per le famiglie che vogliono conciliare qualita', convenienza e comodita'.

L'analisi delle ricerche effettuate tra gennaio e aprile 2025 rivela quali siano le principali priorita' delle famiglie italiane alle prese con la cura dei piu' piccoli.

In cima alla classifica si collocano i passeggini e i sistemi trio, che raccolgono il 16,8% delle ricerche. Le famiglie scelgono soluzioni pratiche, versatili e complete, in grado di accompagnare il bambino fin dalla nascita.

Al secondo posto troviamo i prodotti per la cura del bambino (14,1% delle ricerche): detergenti delicati, creme protettive e accessori utili come zaini fasciatoio sono tra gli articoli piu' cercati, a conferma dell'attenzione quotidiana verso l'igiene e il benessere dei piu' piccoli.

Segue a breve distanza la categoria dedicata agli alimenti per l'infanzia (13,8%), dove latte in polvere, omogeneizzati e soluzioni per la nutrizione nei primi anni di vita rappresentano un punto fermo nella spesa dei genitori. Tra le altre categorie di rilievo troviamo quelle dedicate a: i pannolini (9,3%), una voce di spesa ricorrente e molto sensibile a promozioni e offerte; gli articoli per il momento della pappa (7%), come seggioloni, biberon e portavivande; le culle, i lettini e gli arredi per la cameretta (6,5%), spesso scelti in vista della nascita o per accompagnare il passaggio a una nuova fase della crescita; i seggiolini auto (5,4%), per i quali la sicurezza rappresenta un criterio d'acquisto fondamentale; i prodotti dedicati all'allattamento (5,2%) e agli accessori per l'infanzia (5%). Per quanto riguarda l'eta' degli utenti, il pubblico in particolare e' composto soprattutto da giovani adulti e genitori nella fascia tra i 25 e i 44 anni, che insieme rappresentano oltre il 57% delle ricerche: il 29,7% proviene infatti da utenti tra i 25 e i 34 anni, seguiti dal 27,4% nella fascia 35-44 anni. Una quota significativa - pari al 16,8% - appartiene invece alla fascia 45-54 anni, mentre l'11,4% delle ricerche e' effettuato da utenti tra i 55 e i 64 anni, probabilmente nonni attivi o parenti coinvolti negli acquisti per i piu' piccoli. Dopo Lombardia, Lazio e Campani seguono, seppur a distanza, Emilia-Romagna e Puglia a circa il 6% e Veneto, Sicilia e Piemonte intorno al 5%. Le analisi di Trovaprezzi.it mostrano oscillazioni significative nei prezzi di molti prodotti chiave. Nei seggiolini auto, alcuni modelli hanno registrato variazioni di prezzo fino al 63% tra il valore minimo e quello massimo osservato nel periodo novembre 2024 - aprile 2025. Anche nei passeggini e sistemi trio, spesso costosi, le differenze possono superare il 45%, offrendo margini di risparmio molto rilevanti. Per gli alimenti per l'infanzia, le oscillazioni sono piu' contenute in valore assoluto ma comunque visibili (intorno al 5-10%), soprattutto per i prodotti piu' acquistati come latte liquido e in polvere.

