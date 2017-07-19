Clima: Oxfam, l'1% piu' ricco popolazione ha esaurito in 10 giorni suo budget annuale CO2

0,1% entro 3 gennaio. Stimati danni per 44mila $ mld a 2050 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 gen - L'1% piu' ricco della popolazione mondiale ha gia' esaurito il suo budget annuale di carbonio (cioe' la quantita' di CO2 che puo' essere emessa mantenendo il riscaldamento globale entro 1,5 gradi), a soli dieci giorni dall'inizio dell'anno. Ha fatto peggio solo lo 0,1% piu' abbiente, che ha bruciato il proprio limite di carbonio il 3 gennaio. E' quanto emerge da una nuova analisi di Oxfam, che evidenzia come "i super ricchi siano responsabili in modo sproporzionato dell'aggravarsi della crisi climatica". In base alle stime, le emissioni generate dall'1% piu' ricco in un solo anno causeranno 1,3 milioni di morti a causa del surriscaldamento del pianeta entro la fine del secolo. Decenni di consumo eccessivo di emissioni da parte delle persone piu' abbienti della Terra stanno inoltre causando danni economici significativi ai paesi a basso e medio-basso reddito, che potrebbero ammontare a 44mila miliardi di dollari entro il 2050. Per rimanere entro il limite di 1,5 gradi, l'1% piu' ricco del mondo dovrebbe ridurre le proprie emissioni del 97% entro il 2030.

Nel frattempo, coloro che hanno contribuito meno alla crisi climatica, tra cui le comunita' dei paesi piu' poveri e vulnerabili al clima, i gruppi indigeni, le donne e le ragazze, saranno i piu' colpiti.

