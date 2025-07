Clima: Bruxelles conferma target Ue -90% emissioni gas serra al 2040, ma con flessibilita' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 2 lug - La proposta comunitaria di oggi e' relativa alla modifica alla legge sul clima, che fissa un obiettivo climatico per il 2040 di riduzione del 90% delle emissioni nette di gas serra. Scopo: dare certezza agli investitori e promuovere l'innovazione rafforzando la leadership industriale e aumentando la sicurezza energetica dell'Europa. Quasi una quadratura del cerchio che Bruxelles, pero', ritiene possibile perche' si vuole 'raggiungere l'obiettivo del 2040 in modo diverso rispetto al passato'. L'elemento centrale e' la flessibilita' che la Commissione 'prendera' in considerazione nella progettazione dei futuri strumenti legislativi per raggiungere questo obiettivo climatico entro il 2040': il 'ruolo limitato' per i crediti internazionali di alta qualita' a partire dal 2036, l'utilizzo di assorbimenti permanenti nazionali nel sistema di scambio di quote di emissione e una maggiore flessibilita' tra i settori sono le soluzioni chiave. Per esempio, la flessibilita' tra i settori implicano la possibilita' per uno Stato di compensare le difficolta' del settore dell'uso del suolo con un risultato superiore alla media nella riduzione delle emissioni derivanti da rifiuti e trasporti.

Spiega la Commissione che si trattati essere 'meno prescrittivi nei confronti degli Stati membri e dei settori sul modi in cui raggiungere l'obiettivo del 2040'., dato che attualmente si prevedono requisiti dettagliati per diversi settori per assicurare che se un settore fa di piu' per la decarbonizzazione puo' compensare un altro settore che fa di meno in uno Stato membro o nella Ue. Cio' 'entro certi limiti' per evitare comportamenti da 'free rider'.

I crediti di carbonio internazionali devono essere 'di alta qualita'' e provenore da paesi partner con obiettivi e azioni per il clima in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi sul clima. Si tratta di 'una rete di sicurezza per garantire il raggiungimento di un obiettivo del 90%, man mano che ci si avvicina alla neutralita' climatica'. La Commissione propone che, a partire dal 2036, un contributo limitato al 3% delle emissioni nette possa essere utilizzato per raggiungere l'obiettivo 2040. L'uso di crediti di carbonio internazionali sara' soggetto a una valutazione d'impatto dettagliata e approfondita e all'elaborazione di norme UE che stabiliscano quando e come tali crediti potrebbero essere integrati nella legislazione europea in materia di clima, vigente o futura. Tali norme includerebbero criteri e standard solidi e di elevata integrita', nonche' condizioni sull'origine, la tempistica e l'utilizzo di tali crediti.

Questi crediti internazionali devono provenire da attivita' 'credibili e trasformative', come la cattura e lo stoccaggio diretti del carbonio nell'ariae e la bioenergia con cattura e stoccaggio del carbonio nei paesi partner i cui obiettivi e azioni in materia di clima siano in linea con l'obiettivo di temperatura dell'accordo di Parigi.

Per quanto riguarda gli assorbimenti di carbonio, sia naturali che industriali (riguarda progetti che rimuovono Co2 dall'atmosfera e la immagazzinano in modo sicuro e permanente), questi svolgeranno un ruolo sempre piu' importante nel raggiungimento degli obiettivi netti di emissioni di gas serra, inclusi gli assorbimenti permanenti di carbonio a livello nazionale nell'ambito del sistema Ets per compensare le emissioni residue dei settori difficili da ridurre. In sostanza tali progetti di rimozione di carbonio possano essere integrati nel sistema per generare potenzialmente crediti che le aziende potrebbero utilizzare per compensare le proprie emissioni.

Antonio Pollio Salimbeni - Aps

