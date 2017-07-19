Cipess: Morelli, con riparto fondo sanitario +2,5 mld in piu' rispetto a 2024

Nuovi criteri quota premiale, piu' risorse a regioni critiche (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 gen - 'Il Cipess ha dato il via libera al Riparto tra le Regioni delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale (Ssn) per l'anno 2025 pari a 136 miliardi e mezzo di euro, 2 miliardi e mezzo di euro in piu' rispetto all'anno precedente'. Cosi' il Sottosegretario di Stato Alessandro Morelli in una nota in cui si sottolinea un'importante novita' con la quale le Regioni hanno introdotto, grazie all'accordo politico di novembre scorso, un nuovo criterio di riparto per la quota premiale - parte delle risorse complessive del fondo, cioe' lo 0,25% del finanziamento complessivo per l'anno 2025, pari a circa 340 milioni di euro - che tiene conto dell'indice di densita' abitativa e di estensione territoriale, e attribuisce maggiori risorse ai territori che meritano attenzione come Abruzzo, Basilicata, Molise e Calabria. 'Con l'adozione di tale sistema si dimostra una grande attenzione verso i nostri concittadini - spiega Morelli - poiche' si cerca di convogliare maggiori risorse verso le aree con piu' criticita', riequilibrandone l'assegnazione in base alle esigenze dei territori stessi'. Il Sottosegretario, infine, nel ricordare alcuni degli altri punti piu' importanti oggetto di deliberazione da parte del Comitato, cita l'aumento del limite di spesa per le prestazioni accreditate private e la possibilita' di inserire alcune patologie, come a esempio il Parkinson e la demenza, nel percorso nazionale di assistenza.

com-bag.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 29-01-26 15:06:32 (0553)SAN,GOV 5 NNNN