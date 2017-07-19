Cina: Merz in visita la prossima settimana, focus su economia e commercio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 feb - Il cancelliere tedesco Friedrich Merz sara' in Cina la prossima settimana per una visita ufficiale incentrata soprattutto su commercio ed economia, nel tentativo di rafforzare i rapporti bilaterali in una fase di forti tensioni geopolitiche e di crescente imprevedibilita' dei rapporti transatlantici.

Merz arrivera' a Pechino mercoledi', dove incontrera' il primo ministro Li Qiang, prima di un colloquio e di una cena di lavoro con il presidente Xi Jinping. E' la prima visita in Cina del cancelliere da quando e' entrato in carica nel maggio 2025. Al centro dei colloqui ci saranno le relazioni economiche bilaterali, ma anche questioni di sicurezza e politica commerciale. Berlino punta a rapporti "equi" con Pechino, in un contesto segnato da accuse europee di concorrenza sleale e protezionismo cinese. Merz sara' accompagnato da una nutrita delegazione economica. Il programma prevede anche incontri con grandi aziende: a Pechino una visita a Mercedes-Benz, in difficolta' per la crescente concorrenza cinese nel settore auto, e a Hangzhou tappe presso il gruppo di robotica Unitree e Siemens Energy.

Cop

(RADIOCOR) 20-02-26 15:11:58 (0466) 5 NNNN