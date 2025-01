Cervelli in fuga: Back to Italy e Maw per favorire rientro italo-argentini

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 1 gen - Back to Italy, startup di Udine, e Maw, fra le realta' attive nel campo della somministrazione lavoro in Italia, lanciano un progetto per far rientrare i cervelli in fuga in Italia contro la carenza di manodopera, affrontando in parallelo la sfida dell'inverno demografico che sta colpendo i piccoli centri della Penisola. Secondo i dati di Unioncamere, infatti, nel solo Friuli Venezia Giulia, nei prossimi quattro anni, ci sara' un fabbisogno di lavoratori inevaso pari a circa 75mila figure. E si calcola che solo il Nord Italia, da qui al 2040, in assenza di immigrazione, perdera' 2,3 milioni di abitanti. L'accordo Back to Italy e Maw, in particolare, e' mirato a favorire il rientro degli italo-argentini. In partenza nel 2025, la fase pilota del progetto interessera' le aree del Veneto e Friuli-Venezia Giulia, dove, alla crescente richiesta di personale, si unisce la necessita' di ripopolamento dei piccoli centri urbani, Ben quindici aziende del territorio hanno gia' aderito richiedendo oltre un centinaio di figure specializzate nel settore metalmeccanico, della gomma-plastica, del legno e della concia. Paolo Bellotto, Responsabile del Nord-Est e del progetto per Maw: 'Il progetto mira a portare in Italia, attraverso un flusso migratorio sicuro e controllato, persone che gia' hanno un rapporto col nostro Paese e che cercano, oltre a un'occupazione lavorativa, un posto in cui stabilirsi definitivamente per ritrovare un legame arcaico ma ancora vivo".

