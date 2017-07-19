Cdp: Scannapieco, 4,6 mld dal 2022 per sostegno a imprese Piemonte

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 gen - Il Piemonte e' "una regione solida e innovativa, con un tessuto produttivo di eccellenza. Cdp ha una forte presenza in questo territorio: tra il 2022 e il primo semestre 2025, Cassa Depositi e Prestiti ha destinato circa 4,6 miliardi a sostegno di imprese, infrastrutture essenziali ed enti pubblici della Regione, raggiungendo circa 7.500 aziende e finanziando complessivamente 320 Comuni". Lo ha detto Dario Scannapieco, amministratore delegato di Cdp, durante la tappa torinese del Roadshow di Cdp e Confindustria a Torino. "Con l'appuntamento di oggi puntiamo insieme a Confindustria a dare un forte contributo alla creazione di nuove opportunita' di sviluppo per tutto il Nord Ovest", ha aggiunto Scannapieco.

