Carrefour: i supermercati italiani passano a NewPrice

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 lug - Carrefour lascia l'Italia e vende tutte le sue attivita' nel Paese a New Princes Group, ex Newlat. L'operazione, secondo quanto anticipato da "Il Sole 24 Ore. com" si aggirerebbe intorno a un valore complessivo di circa 1 miliardo di euro. La vendita include 1188 punti vendita, di cui 41 ipermercati, 315 supermercati e 820 punti vendita.

Il gruppo francese, che negli ultimi anni ha accumulato pesanti perdite in Italia - l'ultimo esercizio si e' chiuso con un rosso di 150 milioni di euro - decide cosi' di uscire da un mercato storico ma ormai non piu' redditizio, segnato da una domanda stagnante e da diversi tentativi di rilancio falliti.

Il fatturato complessivo di Carrefour Italia ammonta a circa 3,7 miliardi di euro, con un Ebitda, comprensivo delle attivita' immobiliari, pari a 115 milioni di euro. La rete di supermercati ha una forte presenza soprattutto nel Nord Italia: 314 punti vendita in Lombardia, 202 in Piemonte, 195 nel Lazio, 161 in Liguria, 54 in Toscana, 49 in Emilia Romagna, e presenze anche in Valle d'Aosta e Sardegna. Il gruppo impiega attualmente 18.000 persone, di cui 10.000 diretti e 8.000 indiretti.

