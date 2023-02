Calcio: P.S.Berlusconi, prezzi diritti tv Champions folli, valuteremo asta

'Ma tutti gli editori oggi perdono con calcio a pagamento' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 02 feb - 'Tra poco ci sara' un'altra asta della Champions, vedremo. Teoricamente sono tutti in pista, Rai, Mediaset, Amazon, Dazn e i prezzi sono veramente una follia'. Cosi' l'amministratore delegato di Mfe, Pier Silvio Berlusconi, nel corso di un incontro con la stampa di settore nella sede di Cologno Monzese, a chi gli chiedeva se il gruppo potesse lanciare nuove offerte per aggiudicarsi i diritti tv del calcio (tramite la sua piattaforma Infinity, che oggi trasmette la Champions League, non in esclusiva). 'Ai prezzi che si pagano oggi per i diritti del calcio - ammette - la vedo veramente difficile.

Non mi risulta ci sia oggi un editore, che offra calcio a pagamento, che non sia in perdita pesante. E' un mondo veramente difficile'.

Enr-

(RADIOCOR) 02-02-23 11:54:36 (0295) 5 NNNN