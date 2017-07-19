Calabria: presentato PADEL Plus nuovo piano regionale politiche attive lavoro

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 feb - Presentato PADEL Plus, il nuovo Piano regionale delle politiche attive del lavoro della Regione Calabria. PADEL Plus si inserisce nel quadro del Piano per l'Occupazione 2023-2027 e del Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027 e rappresenta uno strumento strategico per il rafforzamento delle politiche attive del lavoro, la promozione dell'occupazione di qualita' e il sostegno allo sviluppo del sistema produttivo regionale.

'Insieme all'assessore Calabrese - ha affermato il presidente Roberto Occhiuto - abbiamo raggiunto un risultato importante: non aumentare il precariato ereditato dal passato e iniziare finalmente a ridurlo, attraverso la stabilizzazione del maggior numero possibile di lavoratori. Un traguardo reso possibile anche grazie al contributo determinante dei sindacati. Ora la sfida e' rendere davvero efficaci le politiche attive del lavoro, che devono servire a creare occupazione vera, formando profili professionali utili e richiesti dalle imprese. Serve coraggio per superare vecchi steccati ideologici - ha concluso il presidente - e rendere la Calabria finalmente attrattiva per gli investimenti. Non partiamo da zero: abbiamo competenze e giovani straordinari, pronti a costruire un futuro migliore per questa terra'.

