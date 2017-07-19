Calabria: ok graduatoria definitiva avviso insediamento giovani agricoltori
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 feb - Approvata la graduatoria relativa dell'Avviso pubblico 'SRE01 - Insediamento giovani agricoltori', nell'ambito del Csr Calabria 2023/2027 - Programma Strategico della Pac 2023-2027. Con decreto dirigenziale 1236/2026, il Dipartimento Agricoltura ha disposto l'ammissione a finanziamento di tutti i beneficiari le cui domande risultavano ammissibili per un importo complessivo pari a 44.462.585,51 euro, utilizzando integralmente le risorse rese disponibili e anzi incrementandole in coerenza con la dotazione complessiva dell'intervento SRE01, che ammonta a 70.000.000,00 euro. La dotazione iniziale dell'avviso, infatti era di 40 milioni di euro.

