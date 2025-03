Borsa: i dazi di Trump travolgono l'auto Ue. Milano (+0,1%) resiste con Tim e utility

Stellantis ko (-4,2%). Male Francoforte (-0,77%) (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 mar - Seduta all'insegna della volatilita' per le Borse europee, con gli investitori che si interrogano sull'impatto che avranno i dazi annunciati ieri dal presidente americano, Donald Trump, al 25% su tutte le vetture non prodotte negli States. Gli indici sono partiti in deciso ribasso, ma alla fine hanno ridotto i danni. Milano ha vantato la performance migliore salendo dello 0,1% (il Ftse Mib si e' riportato sopra i 39mila punti). La peggiore e' invece stata Francoforte, giu' dello 0,77%.

Piazza Affari ha beneficiato del sostegno di titoli 'nostrani', ossia di societa' che operano prevalentemente nel nostro Paese, come le utility. Sono infatti state gettonate le A2a (+0,96%), le Enel (+1,15%), le Hera (+1,43%) fino alle Terna (+0,86%). Si sono inoltre distinte le Tim (+4,86%), le migliori del paniere principale. In questo caso ha contato l'aspetto speculativo, con il mercato che scommette su un ingresso in forze nel capitale da parte di Poste (+0,55%), che forse sta trattando con Vivendi per rilevare una parte della quota attorno al 18%. Ferrari (+1,8%) ha invertito la rotta, dopo che i vertici della societa' hanno confermato gli obiettivi di fine anno a dispetto della politica commerciale dell'amministrazione Trump. Non e' invece andata bene a Stellantis (-4,2%), che ha sofferto insieme al comparto auto europeo.

Sul fronte dei cambi, l'euro e' scambiato a 1,0796 dollari (da 1,788 ieri in chiusura) e 162,99 yen (da 162,39), mentre il rapporto tra il biglietto verde e la divisa nipponica si attesta a 150,98 (150,54). Sul fronte energetico, e' poco mosso il greggio: il Wti, contratto di maggio, quota 69,8 dollari al barile (+0,22%). Il gas si attesta a 41,3 euro al megawattora (+1%). L'oro rimane vicino ai massimi a 3.096 dollari (+1,45%), mentre il Bitcoin passa di mano a 87.064,5 dollari (+0,65%).

