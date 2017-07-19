Black Friday: Crif, boom del "Buy Now Pay Later", raddoppia domanda a novembre

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 5 dic - Nel mese di novembre 2025 e fino al weekend del Black Friday, la domanda di credito al consumo e' aumentata in modo netto, con un balzo del 104% per il Bnpl ("Buy Now Pay Later")rispetto a ottobre e una crescita del 30% per i prestiti finalizzati tradizionali. Lo rilevano i dati di Eurisc, il sistema di informazioni creditizie della Crif (Centrale rischi finanziari), secondo cui l'intensificarsi delle promozioni - anticipate gia' dalla seconda settimana del mese e prolungate nei giorni successivi - ha spinto "l'andamento della domanda di credito, in particolare per i prodotti piu' innovativi".

Oltre due terzi dei richiedenti sono Millennials o Gen X - che rappresentano rispettivamente il 37% e il 31% delle domande di Bnpl - mentre nel credito finalizzato incidono per il 30% e il 31%. Anche Gen Z e Boomers mostrano segnali di forte utilizzo: le richieste di credito crescono del 40% tra i piu' giovani e del 35% tra gli over 60. Sulle forme piu' innovative la presenza della Gen Z e' maggiore, con oltre il 20% delle richieste (21% per il Bnpl e 20% per i prestiti finalizzati). Nei prestiti tradizionali i Baby Boomers mantengono invece un peso rilevante, pari al 19%. A livello regionale, il Black Friday ha alimentato la domanda nel Centro-Sud: la Basilicata guida con +34,7%, seguita da Umbria (+30,7%) e Sicilia (+28,9%). Le crescite piu' moderate arrivano dal Nord, con Lombardia (+14%) e Friuli-Venezia Giulia (+15,4%).

