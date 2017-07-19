Bei: finanzia con 100 mln gruppo Cap per modernizzare rete idrica Milano

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 ott - La Banca europea per gli investimenti e il gruppo Cap hanno siglato un nuovo accordo di finanziamento da 100 milioni di euro a supporto del piano di investimenti della societa' per il periodo 2025-2030. L'accordo, si legge in una nota congiunta, mira a sostenere la modernizzazione delle infrastrutture idriche e di trattamento delle acque reflue nella Citta' metropolitana di Milano e in diverse province della Lombardia, a beneficio di 154 comuni e oltre 2,4 milioni di abitanti. In particolare, le risorse messe a disposizione dalla Bei contribuiranno a 'sostenere interventi volti ad aumentare l'affidabilita' e la resilienza della rete idrica, ridurre il rischio di allagamenti dovuti a sovraccarichi fognari, migliorare la qualita' e l'efficienza dei servizi di raccolta e trattamento delle acque reflue e sviluppare soluzioni digitali per l'ottimizzazione della gestione del servizio idrico integrato'. Con questo finanziamento, la banca 'contribuisce a garantire un servizio piu' sicuro, affidabile e sostenibile per le comunita' della Citta' metropolitana di Milano e di gran parte della Lombardia' spiega Jean-Christophe Laloux, dg responsabile per le operazioni della Bei.

Un'operazione che 'ci consente di accelerare l'ammodernamento delle infrastrutture idriche, generando valore per i cittadini e per il sistema territoriale lombardo' conclude Yuri Santagostino, presidente del gruppo Cap.

