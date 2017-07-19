Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Bce: sindacato dipendenti intenta causa, accusa vertici di intimidazione (Ft)

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 ott - Un sindacato che rappresenta i dipendenti della Banca Centrale Europea ha avviato un'azione legale contro l'istituzione, accusandola di 'censura' e 'intimidazione' nei confronti dei rappresentanti del personale. Come riportato dal Financial Times, il ricorso e' stato presentato il 13 ottobre dinanzi al Tribunale dell'Unione Europea e chiede l'annullamento di una serie di lettere inviate all'inizio dell'anno dal vertice delle risorse umane della Bce ai delegati sindacali.

            Il sindacato Ipso, che rappresenta il personale della banca, sostiene che tali comunicazioni avessero lo scopo di zittire le critiche alla dirigenza e di limitare la liberta' di espressione e di associazione dei rappresentanti dei lavoratori. L'iniziativa giudiziaria segna un nuovo capitolo nel lungo braccio di ferro tra la Bce e i suoi rappresentanti interni: l'istituzione di Francoforte sta infatti tentando di riformare la governance del consiglio del personale, un organo composto da dipendenti eletti, mossa che Ipso osteggia con decisione. La causa e' stata avviata dopo che la chief service officer della Bce, Myriam Moufakkir, aveva criticato un'intervista rilasciata a maggio dal portavoce del sindacato, Carlos Bowles, al quotidiano tedesco Borsen-Zeitung. Nell'intervista, Bowles aveva commentato i risultati di un sondaggio condotto tra i dipendenti sulla cultura organizzativa e la governance interna. Secondo Ipso, Moufakkir avrebbe accusato Bowles di violazione del dovere di lealta' e di aver minato la fiducia pubblica nell'istituzione. Pur senza indicare possibili sanzioni, Moufakkir gli avrebbe chiesto di astenersi dal rilasciare simili dichiarazioni in futuro. In seguito, la dirigente ha precisato che le sue lettere non costituivano un richiamo formale, ma soltanto 'chiarimenti', secondo la versione fornita dal sindacato. Interpellata dal Financial Times, la Bce ha affermato di non poter commentare procedimenti giudiziari in corso, ribadendo tuttavia il proprio impegno a difendere la liberta' di espressione e il rispetto dello stato di diritto.

            Cop

            (RADIOCOR) 20-10-25 10:46:29 (0214) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.