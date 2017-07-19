Bce: sindacato dipendenti intenta causa, accusa vertici di intimidazione (Ft)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 ott - Un sindacato che rappresenta i dipendenti della Banca Centrale Europea ha avviato un'azione legale contro l'istituzione, accusandola di 'censura' e 'intimidazione' nei confronti dei rappresentanti del personale. Come riportato dal Financial Times, il ricorso e' stato presentato il 13 ottobre dinanzi al Tribunale dell'Unione Europea e chiede l'annullamento di una serie di lettere inviate all'inizio dell'anno dal vertice delle risorse umane della Bce ai delegati sindacali.

Il sindacato Ipso, che rappresenta il personale della banca, sostiene che tali comunicazioni avessero lo scopo di zittire le critiche alla dirigenza e di limitare la liberta' di espressione e di associazione dei rappresentanti dei lavoratori. L'iniziativa giudiziaria segna un nuovo capitolo nel lungo braccio di ferro tra la Bce e i suoi rappresentanti interni: l'istituzione di Francoforte sta infatti tentando di riformare la governance del consiglio del personale, un organo composto da dipendenti eletti, mossa che Ipso osteggia con decisione. La causa e' stata avviata dopo che la chief service officer della Bce, Myriam Moufakkir, aveva criticato un'intervista rilasciata a maggio dal portavoce del sindacato, Carlos Bowles, al quotidiano tedesco Borsen-Zeitung. Nell'intervista, Bowles aveva commentato i risultati di un sondaggio condotto tra i dipendenti sulla cultura organizzativa e la governance interna. Secondo Ipso, Moufakkir avrebbe accusato Bowles di violazione del dovere di lealta' e di aver minato la fiducia pubblica nell'istituzione. Pur senza indicare possibili sanzioni, Moufakkir gli avrebbe chiesto di astenersi dal rilasciare simili dichiarazioni in futuro. In seguito, la dirigente ha precisato che le sue lettere non costituivano un richiamo formale, ma soltanto 'chiarimenti', secondo la versione fornita dal sindacato. Interpellata dal Financial Times, la Bce ha affermato di non poter commentare procedimenti giudiziari in corso, ribadendo tuttavia il proprio impegno a difendere la liberta' di espressione e il rispetto dello stato di diritto.

