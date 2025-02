Bce: Outlook Ersel 2025 vede tagli piu' incisivi con tasso finale a 1,75%

Studio: "Stessa direzione Fed e Bce ma a velocita' diverse" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 feb - Una politica monetaria caratterizzata da una riduzione del costo del denaro, ma con velocita' diverse da parte della Fed e della Bce, e tagli dei tassi piu' incisivi rispetto a quanto previsto attualmente dal mercato. E' questo lo scenario che emerge dall' 'Outlook 2025, time to deliver: il mondo alla prova dei fatti', realizzato da Ersel Banca Privata.

Per quanto riguarda la Banca centrale europea nel report viene indicato un tasso di riferimento dell'1,75% come punto d'arrivo per il 2025, a fronte del 2% (pari a 4 tagli dai livelli attuali) previsto dal mercato. Per quanto riguarda la banca centrale americana, le attese del mercato, a partire dalla meta' di dicembre, hanno incorporato velocemente l'effetto traino sulla crescita delle politiche annunciate dal nuovo presidente Trump e siamo giunti ora al punto in cui il mercato prezza un solo taglio entro la fine del 2025, spiega il team dell'area investimenti di Ersel, ritenendo che 'il mercato stia esagerando nell'anticipare iniziative di politica economica e di bilancio ancora avvolti da incertezza per cio' che attiene l'entita' e la tempistica'. 'Riteniamo piu' ragionevole attendersi almeno un taglio in piu' rispetto a quanto prezzano ora gli operatori di mercato, ed un punto di arrivo del 3,5%-3.75% confidando nel proseguimento della tendenza disinflazionistica'.

