Bce: lascia costo denaro invariato, tasso sui depositi resta al 2% -2

Economia mostra buona capacita' tenuta ma contesto incerto (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Francoforte, 05 feb - Secondo la valutazione aggiornata del consiglio - si legge nel comunicato di fine vertice - "l'inflazione dovrebbe stabilizzarsi sull'obiettivo del 2% a medio termine".

L'economia continua "a mostrare buona capacita' di tenuta in un difficile contesto mondiale". "Il basso livello di disoccupazione, la solidita' dei bilanci del settore privato, l'esecuzione graduale della spesa pubblica per difesa e infrastrutture, insieme agli effetti favorevoli derivanti dalle passate riduzioni dei tassi di interesse, stanno sostenendo la crescita. Al tempo stesso, le prospettive sono ancora incerte, soprattutto a causa dell'indeterminatezza delle politiche commerciali e delle tensioni geopolitiche in atto a livello mondiale". Il Consiglio direttivo reitera la propria determinazione ad assicurare che l'inflazione si stabilizzi sull'obiettivo del 2% a medio termine. "Per definire l'orientamento di politica monetaria adeguato, il Consiglio direttivo seguira' un approccio guidato dai dati in base al quale le decisioni vengono adottate di volta in volta a ogni riunione. In particolare, le decisioni del Consiglio direttivo sui tassi di interesse saranno basate sulla valutazione delle prospettive di inflazione e dei rischi a esse associati, considerati i nuovi dati economici e finanziari, nonche' della dinamica dell'inflazione di fondo e dell'intensita' della trasmissione della politica monetaria, senza vincolarsi a un particolare percorso dei tassi".

