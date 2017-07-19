Bce: da mercati rivalutazione favorevole prospettive bilancio Italia e Spagna

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 gen - "I differenziali di rendimento dei titoli di Stato rispetto ai tassi privi di rischio si sono ridotti, riflettendo una forte propensione al rischio tra le diverse classi di attivita' e una rivalutazione favorevole da parte dei mercati delle prospettive di bilancio di alcuni paesi, come Spagna e Italia". E' quanto si legge nel bollettino economico Bce. "Con l'attenuarsi dell'incertezza politica in Francia - prosegue il bollettino - i rendimenti dei relativi titoli di Stato hanno mostrato risultati analoghi a quelli di altri paesi dell'area dell'euro. "Nel contempo - si legge nel bollettino - il declassamento del merito di credito sovrano francese ha provocato soltanto una reazione di breve durata sui mercati finanziari. La dispersione fra paesi dei differenziali di rendimento dei titoli sovrani rispetto ai tassi privi di rischio e' diminuita durante tutto il periodo in esame, raggiungendo livelli storicamente bassi".

