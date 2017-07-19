Basilicata: firmata ordinanza per destagionalizzazione del turismo costiero

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 nov - La Basilicata compie un passo decisivo verso una nuova idea di turismo sostenibile e continuo. Un'ordinanza della Direzione regionale alle Infrastrutture, gia' firmata dal dg Altomonte, potra' consentire ai titolari di concessioni demaniali di mantenere aperte le proprie attivita' di ristorazione o, piu' in generale, di somministrazione di cibi e bevande, anche oltre il periodo balneare, offrendo cosi' un servizio stabile e integrato lungo l'intero arco dell'anno. 'Con questa misura - spiega il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe - si punta a destagionalizzare le attivita' turistico-ricettive dei litorali lucani, creando un'opportunita' economica per gli esercenti e una nuova attrattiva per i visitatori.

L'obiettivo e' quello di valorizzare le aree costiere, renderle fruibili in ogni mese, dando stabilita' alle imprese e nuova linfa all'occupazione'.

