Autostrade: Mit, al lavoro per rendere piu' sicura l'A24

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 gen - Si e' svolta questa mattina al ministero delle Infrastrutture una riunione sullo stato di avanzamento dei lavori dell'A24, l'Autostrada dei parchi che collega Roma a Teramo passando per L'Aquila.

Lo fa sapere il Mit. Al tavolo, oltre al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, hanno partecipato i due commissari dell'autostrada, Marco Corsini e Pierluigi Caputi, il presidente della Regione Abruzzo e il concessionario. 'Obiettivo prioritario del ministro e di tutti i presenti e' di lavorare nel piu' breve tempo possibile per rendere sempre piu' sicura un'autostrada strategica per Abruzzo, Lazio e per tutto il versante appenninico e adriatico', si rimarca nella nota.

Mas.

