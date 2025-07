Autonomia: Calderoli, fa bene a tutti, presto in Cdm ddl su Roma Capitale

Mi auguro a settembre prime intese con Regioni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, - "In uno dei prossimi Consigli dei Ministri verra' portato il disegno di legge su Roma Capitale. Quando si parla di autonomia io ci sono sempre: sia per il Trentino-Alto Adige e le altre Regioni, sia per la Capitale del Paese". Lo afferma in una nota il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli. "Ritengo che l'autonomia e la sussidiarieta' facciano bene a tutti, e dunque anche alla Capitale d'Italia, perche' 'autonomia' vuol dire piu' poteri ma anche piu' responsabilita'. In questo senso ho lavorato e lavorero', sia su un fronte che sull'altro. Il capitolo autonomia e quello che ne consegue, dopo l'approvazione della legge sull'autonomia differenziata, deve essere messo a terra e trovare concretezza".

Calderoli aggiunge: "Mi auguro che presto, probabilmente a settembre, il Governo potra' sottoscrivere le prime intese con le Regioni a statuto ordinario, che sono in avanzato stato di lavorazione e vicine al completamento". E conclude: "Ben venga maggiore autonomia per le Regioni a statuto speciale, cosi' come per la Capitale, ma che cio' valga anche per le Regioni a statuto ordinario che ne abbiano le capacita', le condizioni e che lo abbiano richiesto e dimostrato".

