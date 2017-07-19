Dati
            Notizie Radiocor

            Automotive: Confindustria Radio Tv, radio sia accessibile in tutti modelli

            Servizio gratuito fondamentale in momenti crisi ed emergenza (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 feb - Nella Giornata mondiale della Radio, Confindustria Radio Televisioni avvia la campagna di comunicazione '#RadioInAuto', volta a richiamare l'attenzione di pubblico, istituzioni e industria automobilistica sull'importanza di garantire la piena accessibilita' della radio in tutti i modelli di auto.

            La Giornata mondiale, si legge in una nota, e' un'occasione per riflettere sul ruolo centrale della radio nella societa' nell'informare e intrattenere gli ascoltatori, accompagnandoli nei diversi momenti della vita quotidiana con contenuti live di qualita' e affidabili. E' un servizio gratuito e accessibile a tutti, caratterizzato dall'ubiquita' del segnale, fondamentale anche nei momenti di crisi ed emergenza, ed e' riconosciuta come servizio di interesse generale, in quanto ambiente editoriale sicuro e regolato. Da oltre cento anni, la radio coltiva un rapporto unico e fiduciario con i suoi ascoltatori.

            Bof

            (RADIOCOR) 12-02-26 12:18:32 (0342) 5 NNNN

              


