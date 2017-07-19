Auto: Unrae, stabile il mercato dell'usato a ottobre, +3,2% da inizio anno -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 dic - I trasferimenti per contraente anche nel mese di ottobre confermano l'andamento dei mesi precedenti: gli scambi tra privati/aziende, che rimangono largamente predominanti, guadagnano 0,2 punti e rappresentano il 56,2% di tutti i passaggi di proprieta' (56,4% nei 10 mesi). Parallelamente, 0,8 punti vengono persi da quelli da operatore a cliente finale, al 38,5% nel mese e 39% nel cumulato. Guadagnano 0,6 punti gli scambi provenienti da auto-immatricolazioni (4,4% a ottobre e 3,8% nel cumulato), mentre guadagnano 0,2 punti e risultano ancora marginali, quelli provenienti dal noleggio (1,0% complessivo nel mese e 0,9% nei 10 mesi). Sul fronte geografico, anche a ottobre si conferma al primo posto la Lombardia, al 16,5% di quota (+0,2 p.p.) e al secondo il Lazio al 10% (+0,1 p.p.). In terza posizione troviamo la Campania con il 9% di quota (-0,1 p.p.) e al quarto posto la Sicilia con l'8,2% (+0,1 p.p.), seguita dal Veneto al 7,9%.

Infine, esaminando il mercato per l'anzianita' dei veicoli, a ottobre la quota dei trasferimenti netti di vetture con oltre 10 anni guadagna 0,7 punti, al 48,6%. Quella di auto da 6 a 10 anni cede 0,3 punti e vale il 17,1%. Le auto da 4 a 6 anni rappresentano il 10,6% (-1,3 p.p. rispetto al 2024); 11,8% la quota di auto da 2 a 4 anni (-0,4 p.p. su ottobre 2024), e 5,1% quella delle auto da 1 a 2 anni (+0,7 p.p.). Le vetture fino a 1 anno salgono al 6,7% nel mese e al 6,3% nel cumulato. Nel complesso, i trasferimenti di vetture fino a 4 anni di anzianita' coprono il 23,6% a ottobre, 0,8 punti in piu' dello stesso mese 2024.

Com-Fla-

