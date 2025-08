Auto: Unrae, -5% a maggio il mercato dell'usato, +2,4% da inizio anno -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 ago - Nel mese di maggio, i trasferimenti per contraente accentuano l'andamento di aprile: gli scambi tra privati/aziende, che rimangono largamente predominanti, guadagnano 1,7 punti e rappresentano il 56,8% di tutti i passaggi di proprieta' (stessa quota nei 5 mesi). Parallelamente, 1,5 punti vengono persi da quelli da operatore a cliente finale, al 38,9% nel mese e 39% nel cumulato. Cedono tre decimali gli scambi provenienti da auto-immatricolazioni (3,4% in maggio e nel cumulato), mentre rimangono stabili quelli provenienti dal noleggio (0,9% complessivo nel mese e 0,8% nei 5 mesi). L'analisi per regione conferma inalterato il podio. Lombardia al primo posto, al 15,9% nel mese (-0,1 p.p.), Lazio al secondo, stabile al 9,9%. Campania in terza posizione con il 9,1% (-0,1 p.p.). Al quarto posto la Sicilia con l'8,4% (+0,3 p.p.), seguita a parimerito da Piemonte e Veneto al 7,8%. Per quanto riguarda l'anzianita' delle auto oggetto di compravendita, la quota dei trasferimenti netti di vetture con oltre 10 anni di anzianita' recupera 4 decimali e sale al 48,6%. Anche quella di auto da 6 a 10 anni guadagna 0,4 punti e vale il 17,4%. Le auto da 4 a 6 anni rappresentano l'11,2% (-0,7 p.p. rispetto al 2024); 12% la quota di auto da 2 a 4 anni, stabili su maggio 2024, e 5% quella delle auto da 1 a 2 anni (+0,7 p.p.). Le vetture fino a 1 anno scendono al 5,9% nel mese e al 6,4% nel cumulato. Nel complesso, i trasferimenti di vetture fino a 4 anni di anzianita' coprono il 22,9% a maggio, in linea con lo stesso mese 2024.

