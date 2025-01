Auto: Unrae, -0,3% mercato usato novembre, +7,2% da inizio 2024 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 gen - Per quanto riguarda i trasferimenti classificati per la tipologia di contraente, gli scambi tra privati/aziende rimangono largamente predominanti e nel mese di novembre guadagnano 0,2 punti di quota e rappresentano il 56,7% di tutti i passaggi di proprieta' (56% negli 11 mesi). Cedono 0,3 punti quelli da operatore a cliente finale, al 38,6% nel mese (39,5% in gennaio-novembre). In lieve crescita gli scambi provenienti da autoimmatricolazioni (3,6%), mentre cedono quelli provenienti dal noleggio (1,0% complessivo nel mese e 0,8% negli 11 mesi). A livello geografico, nel mese di novembre, si conferma al primo posto la Lombardia al 16,1% di quota, in crescita di 0,2 punti e al secondo il Lazio al 9,5% (-0,2 p.p. rispetto allo stesso mese 2023), in terza posizione si colloca la Campania, stabile al 9,3%.

Per quanto riguarda, infine, l'anzianita' delle vetture oggetto della compravendita, al primo posto per quota ci sono le auto con piu' di 10 anni, che a novembre sono il 47,4% del totale (49,7% un anno fa) e negli 11 mesi il 48,3% (dal 50,6%). Seguono le auto tra 6 e 10 anni con il 17,3% del totale (16% a novembre 2023) e il 17% nel cumulato (dal 15,7%). A novembre al terzo posto ci sono le auto tra 2 e 4 anni con il 12,5% (da 11,5%), che pero' sono al quarto posto negli 11 mesi con l'11,8% (da 11,7%). Al terzo posto nel cumulato ci sono le auto tra 4 e 6 anni con il 12,2% (dal 12,5%), che sono al quarto nel mese di novembre con il 12% (dal 12,6%).

