Auto Italia: Promotor, 2025 di livello infimo, Ue vari piano di rilancio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 gen - Il livello delle immatricolazioni di auto in Italia nel 2025 (1,52 milioni) e' "decisamente infimo, non solo rispetto al 2019, cioe' all'anno che ha preceduto la pandemia in cui si tocco' quota 1.917.106, ma anche e soprattutto rispetto a quota 2.494.115 toccata nel 2007, cioe' nell'anno che ha preceduto la crisi generata il 15 settembre 2008 dal fallimento di Lehman Brothers". Lo sottolinea il Centro Studi Promotor commentando i dati sulle immatricolazioni 2025.

Il crollo del mercato in Italia come nel resto dell'Eurozona, prosegue Promotor, "non e' avvenuto per la rinuncia all'automobile da parte di un numero importante di utilizzatori, ma e' avvenuto rinviando la sostituzione di milioni di auto gia' pronte per la rottamazione con effetti facilmente immaginabili per la sicurezza della circolazione e per la salvaguardia dell'ambiente. La ragione della negativa situazione del mercato dell'auto nella zona euro e' ben nota ed e' la politica varata dall'Unione Europea per la transizione energetica, politica che non trova riscontro in nessuna altra parte del mondo".

L'Unione Europea - sostiene Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor - deve anche mettere a punto "un piano serio e credibile per risarcire i danni che la sua politica ambientalistica ha prodotto. Occorre cioe', che venga varato un piano per il rilancio dell'auto europea e per ridare un posto di lavoro agli operai e agli impiegati che lo hanno perso sull'altare dell'ecologia ideologica".

